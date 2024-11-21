В Україні поняття "рожевий податок" поки що не дуже поширене, хоча трапляються випадки обґрунтованої різниці в цінах між чоловічим і жіночим одягом.

Продукція для жінок часто коштує дорожче, ніж аналогічні чоловічі вироби, хоча їх якість може бути однаковою.

Причини цього криються у маркетингових стратегіях і специфіках споживчого ринку, свідчать дослідження Департаменту споживчої політики штату Нью-Йорк.

Чому жіночий одяг дорожчий від чоловічого?

Згідно з дослідженнями, середня ціна жіночих товарів становить на 7% більше, ніж ціна чоловічих. Аналіз понад 800 товарів 90 брендів показав що найбільші цінові розриви спостерігалися в таких категоріях: засоби особистої гігієни (13%), одяг (8%) та іграшки й дитячі аксесуари (7%).

Різниця цін є і в сфері послуг. Наприклад, колишній президент США Барак Обама якось відзначив, що хімчистка його сорочки коштувала дешевше, ніж догляд за блузкою дружини Мішель.

У 2020 році Нью-Йорк офіційно заборонив практику рожевого податку. Новий закон забороняє встановлювати різні ціни на товари чи послуги за гендерною ознакою. Наприклад, якщо рожевий худі коштуватиме дорожче за блакитний цієї ж моделі, це буде визнано порушенням.

Рожевий податок в Україні

В Україні поняття "рожевий податок" поки що не дуже поширене, хоча трапляються випадки обґрунтованої різниці в цінах між чоловічим і жіночим одягом. Наприклад, у сюжеті ТСН розповідалося про львів'янку Наталію Голяк. Її подруга зіткнулася з дивовижною ситуацією, коли олімпійське худі в спортивному магазині коштувало дорожче в жіночій версії, ніж у чоловічій. Обидва вироби були однакові за матеріалами і виглядом, але через довгі рукави чоловічий варіант їй не підійшов.

Причини різниці в цінах

Багато хто припускає, що причина криється в сексизмі, однак маркетологи пояснюють це бізнес-стратегіями. Київський експерт Андрій Шараєвський зазначає, що конкуренція серед брендів, які орієнтуються на жіночу аудиторію, змушує їх більше інвестувати в рекламу. Ці витрати часто компенсують підвищення ціни на жіночий одяг.

Юристка Дженніфер Вайс-Вульф додає, що поділ товарів на «чоловічі» та «жіночі» — це маркетинговий підхід, який дозволяє виробникам заробляти більше, використовуючи стереотипи та цільові групи споживачів. Такий підхід є типовим для капіталістичного ринку, від якого бізнес зростає.

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