Зловмисник вдарив військовослужбовця, вилив йому в обличчя невідому речовину та втік.

На Львівщині військовозобов'язаний чоловік після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) напав на працівника територіального центру комплектування (ТЦК) та втік.

Про це йдеться в в ухвалі суду, яку оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року.

Згодом його затримали, а суд обрав запобіжний захід – утримання під вартою без можливості внесення застави.

Працівники районного ТЦК та СП 21 жовтня привезли до військкомату мешканця Самбора, який не мав при собі військово-облікових документів. У реєстрі точне місце утримання чоловіка приховане.

Наступного ранку, після проходження ВЛК, де чоловіка визнали придатним до військової служби, він напав на солдата, який його супроводжував. Зловмисник вдарив військовослужбовця, вилив йому в обличчя невідому речовину та втік. Унаслідок нападу працівник ТЦК отримав пошкоджену черепно-мозкову травму, струс головного мозку та кон'юнктивіт обох очей.

Проти нападника порушили кримінальні провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень та перешкоджання діяльності ЗСУ й інших військових формувань. Підозрюваний ігнорував виклики слідчих та був оголошений у розшук. Затримали його 12 листопада.

Суд ухвалив рішення залишити затриманого під вартою. Розслідування триває.

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