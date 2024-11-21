Українки матимуть можливість отримати професійну освіту для традиційно "чоловічих" професій, де зарплата може досягати до 40 тисяч гривень.

Як повідомляє Міністерство економіки України, учасниці державної програми зможуть освоїти понад 30 різноманітних спеціальностей. Навчання буде безкоштовним або з частковою доплатою, яку інколи може покрити роботодавець.

Навчання відбуватиметься за замовленням роботодавця, який зобов'язується працевлаштувати жінку після завершення курсу.

Роботодавець може замовити навчання через центр зайнятості, а жінки самі вибиратимуть відповідний навчальний заклад. Серед доступних професій — водійка трамвая чи тролейбуса (зарплата до 36 тисяч грн), водійка навантажувача (до 39 тисяч грн), операторка верстатів з програмним керуванням (до 36 тисяч грн), фрезерувальниця (до 40 тисяч грн) та майстерка з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики (до 36 тисяч грн).

Центр зайнятості покриває частину вартості навчання — до 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (зараз це 30 280 грн). Якщо ціна навчання перевищить цю суму, різницю доведеться сплатити або роботодавцю, або учасниці програми.

"Ця програма допоможе жінкам освоїти нові професії, де вони були раніше менш представлені. Жінки зможуть за державний кошт опанувати понад 30 професій, зокрема, й найбільш затребувані серед роботодавців. Бізнес отримає можливість підготувати для себе необхідних фахівців, нестачу яких він зараз гостро відчуває", — зазначила перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко.

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