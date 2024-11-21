В Україні розпочався сезон мандаринів, і ціни на улюблений зимовий фрукт суттєво знизилися.

Зараз середня вартість мандаринів становить 80,87 грн за кілограм, тоді як на початку вересня ціна сягала 122,20 грн.

Як повідомляє РБК-Україна, ця тенденція зумовлена початком збору врожаю в основних країнах-постачальниках — Туреччині, Греції, Ізраїлі, Іспанії, Пакистані та Єгипті.

"Середня ціна на мандарини на оптовому ринку "Шувар" у Львові впала на 10% за тиждень і становить нині 97,50 грн/кг. Раніше вартість була 107,5 грн/кг", - розповідає керівник відділу маркетингу ринку Тетяна Попович.

Найпопулярнішими сортами серед покупців наразі залишаються сатсума — солодкі мандарини з тонкою шкіркою, та клементини — плоди без кісточок.

Загалом, вартість фруктів залежить від сорту та постачальника. У АТБ мандарини з Туреччини коштують 82,95 грн/кг, клементини - 71,55 грн/кг. У Сільпо - айдешевші мандарини (сорт муркот) - 69 грн/кг, клементини - 99 грн/кг, сорт Мона Ліза - 199 грн/кг. Новус пропонує такі ціни: сатсума - 69,99 грн/кг, іспанські мандарини - 159 грн/кг, акційна ціна на клементини - 59,99 грн/кг (звичайна ціна - 99 грн). А у Форі акційна ціна на мандарини - 74,90 грн/кг (звичайна - 82,90 грн), клементини можна купити за 119,90 грн/кг.

Напередодні новорічних свят та Дня Святого Миколая можливе незначне підвищення цін через зростання попиту. Втім, за умови стабільної пропозиції різких стрибків вартості не передбачається.

Джерело: РБК-Україна.

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