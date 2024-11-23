У деяких громадах тарифи можуть підвищитися у випадку, коли місцева влада змінює їх без погодження з НКРЕКП

З 1 грудня тарифи на електроенергію, газ та воду для населення залишаються без змін і українці продовжуватимуть оплачувати комунальні послуги за попередніми ставками.

Ціни на електроенергію залишаються на рівні, встановленому постановою Кабміну № 632 від 31 травня 2024 року.

Тарифи на електроенергію

Для побутових споживачів тариф становить 4,32 гривні за кіловат-годину, і ця вартість буде актуальною до 30 квітня 2025 року.

Власники двозонних лічильників сплачують менше в нічний час – 2,16 гривні за кіловат-годину з 23:00 до 07:00.

Додатково: для споживачів із електроопаленням передбачено пільговий тариф. За умови використання до 2000 кіловат-років на місяць ціна становить 2,64 гривні за кіловат-рік до кінця опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2025 року.

Тарифи на газ

Вартість газу для побутових споживачів, які користуються послугами "Нафтогаз України", залишилася на рівні 7,96 гривні за кубометр (включаючи ПДВ). Ця ціна зберігається до 30 квітня 2025 року.

Для клієнтів інших газопостачальних компаній тарифи варіюються в межах 7,96–9,99 гривні за кубометр.

Тарифи на воду

Тарифи на воду для мешканців міст також залишаються без змін, на рівні, встановленому станом на 24 лютого 2022 року.

Варто зазначити, що в деяких громадах тарифи можуть підвищитися. Це можливо у випадку, коли місцева влада змінює їх без погодження з НКРЕКП (Національною комісією, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг). Однак офіційно НКРЕКП не змінювала вартість водопостачання для населення з 1 червня.

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