Після зламування мережі Wi-Fi шахраї можуть отримати віддалений доступ до будь-якого підключеного пристрою з вразливими налаштуваннями безпеки.

Ваш Wi-Fi може бути зламаний, якщо ви все ще використовуєте облікові дані маршрутизатора за промовчанням, не оновили його прошивку або не ввімкнули віддалене керування.

Ось як дізнатися, чи зламаний ваш Wi-Fi:

Низька швидкість інтернету - якщо ви помітили, що ваш інтернет набагато повільніший за звичайний, це може означати, що до вашої мережі має доступ зловмисник.

Виявлено невідомі пристрої або IP-адреси - зловмисники можуть спробувати підключитися до мережі за допомогою невідомих пристроїв. Якщо ви вважаєте, що хтось стежить за вашою активністю, ви можете увійти в IP-адресу вашого маршрутизатора у веб-браузері та переглянути список підключених пристроїв.

Ваш пароль Wi-Fi зламаний і змінений - кібератаки змінять ваші облікові дані незабаром після злому маршрутизатора, щоб завадити вам змінити налаштування та захистити себе.

Якщо ви помітили, що на вашому пристрої встановлено програмне забезпечення або програми, на які ви не давали дозволу, це може бути ще однією явною ознакою того, що кіберзлочинець захопив контроль над мережею Wi-Fi.

Дивна активність у вашому браузері: якщо ви намагаєтеся відвідати веб-сайт або онлайн-сервіс і автоматично перенаправляєтеся на інший сайт, можливо, зламано ваш маршрутизатор Wi-Fi і шахраї змінили налаштування його системи доменних імен (DNS).

Шахраї могли знайти конфіденційну інформацію, дані або фотографії, які вони будуть використовувати для вимагання грошей. Якщо ви отримали повідомлення про програму-вимагач, це може бути результатом злому мережі Wi-Fi.

Джерело: aura.com.

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