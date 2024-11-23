У Дніпрі понад 500 пенсіонерок об'єдналися у волонтерський рух "Бабусі для ЗСУ".

Чому жінки вирішили об'єднатися – вони розповіли Суспільному.

З початку повномасштабної війни жінки виготовили понад 11 тисяч виробів, таких як ортопедичні подушки, нашоломники, обереги, теплі килимки та одяг. Одна із засновниць, 69-річна Валентина, розповідає, що сьогодні військові найбільше потребують спідню білизну, теплі шапки та рукавички.

Валентина щодня займається виготовленням білизни для бійців. Вона зазначає, що потреба в такому одязі стала очевидною на початку війни, коли військові та волонтери звернулися з цим проханням. Валентина створила універсальну викрійку для різних розмірів і зараз активно шиє для військових.

«Ми все робимо з любов’ю, навіть якщо потрібно відмовитися від власних дрібниць, щоб купити тканину для нашої справи. Ми згуртовані і повні сили та ідеї», — розповідає Валентина.

Ще одна волонтерка, 76-річна Юлія, займається пошиттям білизни. Вона зазначає, що за день можна виготовити три одиниці. Допомогу армії почала надавати ще з 2014 року, а зараз її друзі і батьки воюють на фронті.

допомога ЗСУ

«Ми будемо робити все, щоб наблизити перемогу, вкладаючи свою душу та материнську турботу», — каже Юлія.

Світлана, 70 років, почала в'язати короткі шкарпетки після того, як на фронті загинув її родич. «Кожна пара — це моя молитва і енергія. Вони вдягають їх, коли відпочивають», — розповідає жінка.

Крім білизни, волонтерки виготовляють теплі килимки, нашоломники, обереги та ортопедичні подушки. 81-річна Любов, яка долучилася до волонтерства минулого року, щодня молиться за воїнів і водночас працює над своїми виробами.

"Ми отримуємо пенсію, і обов'язково віддаємо частину допомоги армії. Хай це невеликі суми, але ми робимо все можливе", — розповідає Любов.

допомога ЗСУ

Рух "Бабусі для ЗСУ" діє при міському територіальному центрі соціальної допомоги. За словами директорки Ольги, до нього долучилися понад 500 пенсіонерок, серед яких як місцеві жителі, так і переселенці. Волонтерки кажуть, що їх мета не тільки допомагати армії, а й підтримувати моральний дух у складні воєнні часи.

«Ми хочемо допомогти і себе підтримати, переживаючи ці труднощі разом», — додає Ольга.

З початку війни учасники руху передали на фронт понад 11 тисяч виробів, продовжуючи свою важливу роботу.

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