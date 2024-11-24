Служба безпеки України (СБУ) також зазначила, що підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі.

Правоохоронці висунули підозру двом керівникам підрозділів Сил логістики Збройних Сил України, яких звинувачують у переплаті 27,3 мільйона гривень при закупівлях запчастин для бойових літаків.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

Відповідно до повідомлення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), ці посадовці зловживали своїм службовим становищем на користь представників двох приватних компаній, що допомогло їм виграти тендери на постачання авіаційних комплектуючих.

НАБУ роз'яснило, що підозрювані сприяли в тому, щоб на тендер подали пропозиції лише від попередньо визначених учасників, створюючи ілюзію конкурентної боротьби. Водночас, пропозиції, що могли бути вигіднішими, або були спотворені, або зовсім не були враховані.

Як наслідок, було укладено збиткові контракти, і Сили логістики ЗСУ переплатили 27,3 мільйона гривень за продукцію. Служба безпеки України (СБУ) також зазначила, що підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі. На даний момент вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Окрім того, НАБУ розпочало перевірку щодо міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля. Чиновника підозрюють у незаконному збагаченні через наявність у його тещі квартири вартістю 17,7 мільйона гривень.

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