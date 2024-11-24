Вони перебувають під вартою, і їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України затримала двох агенток російської військової розвідки (ГРУ), які коригували вогонь по Україні, використовуючи акаунти своїх родичів.

Подробиці повідомила прес-служба СБУ.

За даними контррозвідки, затриманими виявилися дві жінки з Прилуцького району. Російські спецслужби завербували їх дистанційно через пошук «швидкого заробітку» в Телеграм-каналах. Їхнім основним завданням було збір і передача координатів об'єктів Сил оборони в Київській та Чернігівській областях.

Для забезпечення конспірації агентки використовували акаунти своїх родичів для зв'язку з російським куратором. Як встановило слідство, жінки мали встановити приховані відеокамери біля об'єктів, де базувалися українські військові, щоб шпигувати за ними.

Крім цього, фігурантки намагалися визначити маршрути переміщення та бойові позиції мобільних вогневих груп, які забезпечують захист повітряного простору північних регіонів України.

Контррозвідка СБУ оперативно виявила і затримала агенток до того, як вони встигли придбати необхідне обладнання для відеоспостереження. Під час обшуків у затриманих були вилучені мобільні телефони з доказами їхньої діяльності на користь ГРУ.

Обидві жінки отримали підозри за статтею 111 ч. 2 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою, і їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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