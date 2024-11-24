Фізичні особи-підприємці (ФОП) третьої групи єдиного податку зобов'язані сплачувати кілька видів податків, зокрема єдиний податок, ЄСВ та військовий збір.

Єдиний податок для ФОП третьої групи може становити 3% або 5% від доходу, залежно від обраної системи оподаткування.

Якщо підприємець є платником податку на додану вартість (ПДВ), ставка єдиного податку складає 3%. Якщо ж ФОП не є платником ПДВ, то ставка податку збільшується до 5% від суми доходу. Для того, щоб застосувати знижену ставку 3%, необхідно пройти реєстрацію як платник ПДВ.

Крім того, фізичні особи-підприємці зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який на 2024 рік становить 22% від мінімальної заробітної плати. Оскільки в 2024 році мінімальна зарплата в Україні складає 8 000 гривень, сума ЄСВ для ФОП становить 1 760 гривень.

Також ФОП третьої групи повинні сплачувати військовий збір. Його ставка для підприємців, незалежно від того, мають вони найманих працівників чи ні, складає 1% від доходу. Це окрім того, що наймані працівники сплачують військовий збір за ставкою 5%.

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) не виключає можливість подальшого підвищення податків, що може мати серйозні наслідки для економіки країни та вплинути на ціни на товари і послуги.

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