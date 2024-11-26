У разі сумнівів використовуйте банкомати, розташовані в приміщеннях банків, де можна швидко отримати допомогу.

Якщо банкомат ПриватБанку вилучив або ви забули в ньому банківську картку, важливо знати, що такі картки не повертаються власникам.

У таких ситуаціях слід звернутися до свого банку для оформлення нової картки, пише Новини.LIVE.

Чому банкомат не повертає картку?

За правилами ПриватБанку, вилучені або залишені в банкоматах картки — незалежно від того, випущені вони цим банком чи іншим — не підлягають поверненню. У разі втрати картки необхідно зв’язатися зі своїм банком і подати заявку на її перевипуск.

Що робити в такій ситуації?

Фахівці ПриватБанку рекомендують виконати такі дії, якщо виникла проблема з банкоматом:

Якщо банкомат завис

Зачекайте кілька хвилин. Іноді пристрій відновлює роботу самостійно.

Використайте кнопку "Скасувати"

Натисніть кнопку "Cancel" на банкоматі й утримуйте її протягом 3–5 секунд. На екрані може з’явитися запит про анулювання операції. Утримуючи кнопку, підтвердьте скасування на екрані.

Якщо банкомат знаходиться в приміщенні банку

Зверніться до співробітника банку, який може надати допомогу.

Якщо картка все одно не повертається

Негайно заблокуйте картку. Це можна зробити через мобільний додаток банку, гарячу лінію або інший доступний спосіб.

Не відходьте від банкомата, доки картку не буде заблоковано.

Зв'яжіться з обслуговуючою компанією банкомата

На пристрої зазвичай вказаний контактний номер компанії, що його обслуговує. Зателефонуйте за цим номером і дотримуйтесь інструкцій спеціалістів.

Як уникнути проблеми в майбутньому?

Завжди слідкуйте за тим, щоб забирати свою картку після завершення операції, і переконайтесь, що пристрій працює коректно, перш ніж почати користуватися ним. У разі сумнівів використовуйте банкомати, розташовані в приміщеннях банків, де можна швидко отримати допомогу.

Останні новини України:

Увесь час перебувала у лікарні: у клієнтки "ПриватБанку" забрали понад 10 тисяч після викрадення карток.

Клієнт ПриватБанку хотів зняти з картки долари, але одержав не всі гроші: "Видали 75% суми".

Ощадбанк не видав грошей: у відділенні банку заявили, що коштів немає.