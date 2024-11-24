На Волині викрито начальника РТЦК та СП, який для власної наживи провернув хитру схему - за це йому загрожує в'язниця.

Подробиці повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані отримали від двох військовозобов'язаних осіб 6 тисяч доларів США. За ці кошти вони обіцяли забезпечити їх постановку на військовий облік в РТЦК та СП, оновити облікові дані та видати необхідні військово-облікові документи.

Правоохоронці затримали підозрюваних відповідно до ст. 208 КПК України під час отримання грошей.

Під час обшуків за місцями їх проживання та роботи вилучено значні суми коштів: 60 тисяч доларів США, понад 6 тисяч євро та 170 тисяч гривень.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, начальнику одного з відділень РТЦК та СП у Волинській області та громадянину повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). На даний момент вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваних.

Досудове розслідування проводиться слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

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