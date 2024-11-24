Народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт № 9363 "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження".

Законопроєкт законопроєкт № 9363 підтримали 271 депутат.

Однією з основних новацій документа є можливість автоматичного арешту коштів боржників у банках, при цьому підключення банків та інших фінансових установ до інформаційної взаємодії буде обов'язковим.

Законопроєкт, ініційований Кабінетом Міністрів України, передбачає кілька важливих змін, зокрема:

Встановлення порядку звернення на кошти боржника, що знаходяться на вкладних (депозитних) рахунках.

Впровадження автоматизованої взаємодії системи виконавчого провадження із системою депозитарного обліку цінних паперів.

Організацію взаємодії між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами з метою запобігання відчуженню майна боржником.

Усі ці процеси будуть автоматизованими.

Також законопроєкт передбачає автоматичне виключення інформації про особу з Єдиного реєстру боржників та зняття арешту з коштів на її рахунках у разі надходження достатніх коштів на рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Важливою новацією є можливість автоматичного формування довідки про наявність або відсутність відомостей про особу в Єдиному реєстрі боржників.

Крім того, документ пропонує відновлення виконавчого провадження за умови повторного пред'явлення виконавчого документа, що дозволить уникнути дублювання відомостей про боржників у реєстрі.

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