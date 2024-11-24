Народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт № 9363 "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження".
Законопроєкт законопроєкт № 9363 підтримали 271 депутат.
Однією з основних новацій документа є можливість автоматичного арешту коштів боржників у банках, при цьому підключення банків та інших фінансових установ до інформаційної взаємодії буде обов'язковим.
Законопроєкт, ініційований Кабінетом Міністрів України, передбачає кілька важливих змін, зокрема:
- Встановлення порядку звернення на кошти боржника, що знаходяться на вкладних (депозитних) рахунках.
- Впровадження автоматизованої взаємодії системи виконавчого провадження із системою депозитарного обліку цінних паперів.
- Організацію взаємодії між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами з метою запобігання відчуженню майна боржником.
- Усі ці процеси будуть автоматизованими.
Також законопроєкт передбачає автоматичне виключення інформації про особу з Єдиного реєстру боржників та зняття арешту з коштів на її рахунках у разі надходження достатніх коштів на рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця.
Важливою новацією є можливість автоматичного формування довідки про наявність або відсутність відомостей про особу в Єдиному реєстрі боржників.
Крім того, документ пропонує відновлення виконавчого провадження за умови повторного пред'явлення виконавчого документа, що дозволить уникнути дублювання відомостей про боржників у реєстрі.
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