В екстреній ситуації це може призвести до того, що водій не встигне адекватно зреагувати.

Зимою багато водіїв сідають за кермо в теплому верхньому одязі, але в деяких країнах за це можна отримати значний штраф.

Це небезпечно, адже одяг обмежує рухи, а водій відволікається від дороги.

У Великій Британії кожен восьмий водій визнає, що під час керування автомобілем знімає пальто чи куртку. Це небезпечно, оскільки одяг може обмежувати рухи, а водій відволікається від дороги. В екстреній ситуації це може призвести до того, що водій не встигне адекватно зреагувати. Зважаючи на це, британська поліція штрафує водіїв на 100 фунтів (близько 5 200 гривень) за необережне водіння.

В Україні водії не отримають штраф за те, що знімають верхній одяг під час руху. Однак варто пам'ятати, що це може призвести до того, що водій відстебне ремінь безпеки, що в свою чергу може порушити інші правила дорожнього руху.

Якщо через це виникне аварійна ситуація, що змусить інших учасників дорожнього руху різко гальмувати або змінювати траєкторію, водія може бути оштрафовано на суму 1 445 гривень або навіть позбавлено прав на термін до одного року.

Нагадаємо також, що в Україні планують запровадити штрафи за перевищення допустимого рівня шуму. Сума штрафу може становити 17 000 гривень, а за повторне порушення вона зросте до 34 000 гривень. Відповідний законопроєкт №9564 подано до Верховної Ради.

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