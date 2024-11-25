Підприємці першої групи єдиного податку, власники торгових автоматів і продавці продукції власного виробництва поки що можуть працювати без реєстраторів розрахункових операцій.

Згідно з новими вимогами, фізичні особи-підприємці, які займаються роздрібною торгівлею або надають платні послуги, повинні забезпечити можливість безготівкових розрахунків через банківську картку.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів, що з 1 січня 2025 року розширює коло ФОПів, зобов’язаних встановити POS-термінали.

Згідно з інформацією від Новини.LIVE, йдеться про те, кому слід зареєструвати касовий апарат у 2025 році і які штрафи чекають за порушення.

Що зміниться для ФОПів у 2025 році

Постановою Кабміну № 894 було запроваджено обов’язкове використання касових апаратів для підприємців. Спершу ця вимога стосувалась ФОПів, що працюють у населених пунктах з населенням понад 25 000 осіб (з 1 січня 2023 року). З початку 2024 року POS-термінали стали обов’язковими для бізнесу в містах з кількістю жителів від 5 000 до 25 000 осіб. З 1 січня 2025 року вимога розповсюджується на населені пункти з чисельністю до 5 000 осіб, тобто навіть в сільських магазинах необхідно буде мати POS-термінал.

Однак, підприємці першої групи єдиного податку, власники торгових автоматів і продавці продукції власного виробництва поки що можуть працювати без реєстраторів розрахункових операцій. Вони будуть зобов’язані встановити касові апарати лише з 1 січня 2026 року.

Штрафи за відсутність POS-терміналу

Перевірки щодо наявності платіжних терміналів були відновлені в жовтні 2023 року. Тепер підприємців, які порушують вимоги, можуть оштрафувати (окрім тих, хто веде діяльність в зонах активних бойових дій або під час окупації). Штрафи за порушення визначені в Кодексі про адміністративні правопорушення (ст. 163-15):

за порушення вимог щодо безготівкових розрахунків — від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 3 400 грн);

за повторне порушення протягом року — від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів (від 8 500 до 17 000 грн).

Додатково, Закон "Про захист прав споживачів" (ст. 17) вказує, що споживач має право на вільний вибір товарів та послуг і можливість безготівково оплачувати їх. Якщо підприємець обмежує це право, він може бути оштрафований на суму 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 грн).

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