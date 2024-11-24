Верховна Рада України в цілому підтримала законопроєкт, який стосується самовільного залишення частини та дезертирства з зони бойових дй.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.За цей законопроєкт проголосували 253 народні депутати.

Так, згідно з текстом законопроєкту, пропонується:

Дозволити військовим, які вперше вчинили самовільне залишення частини чи дезертирство, повернутися на службу на добровільних засадах, з продовженням дії їхнього контракту.

Відновити виплати грошового забезпечення, продовольчого, речового та інших видів забезпечення, а також пільги та соціальні гарантії після повернення на службу.

У разі повернення військових, які скоїли перше СЗЧ або дезертирство, розпочаті проти них кримінальні провадження не повинні бути підставою для відмови у прийнятті їх на військову службу.

Нагадаємо, очільник Верховного Суду Станіслав Кравченко відзначив, що в Україні спостерігається зростання випадків самовільного залишення військових частин (СЗЧ). Хоча він не надав точних цифр, Кравченко запевнив, що цифри, які публікуються в ЗМІ, часто перебільшені. На запитання, чи є ситуація загрозливою, голова суду відповів: "Загрозливою".

Кравченко також зазначив, що мобілізація та порядок є необхідними, але акцентував увагу на негативному сприйнятті роботи ТЦК, яке, на його думку, часто викривлюється в медіа.

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