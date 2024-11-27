За рік продукт подорожчав на понад 20%, і це далеко не межа.

Ціни на масло в Україні стрімко зросли: 200-грамова пачка масла жирністю 82% нині коштує 80–100 гривень.

Про це для Експерес розповіли економіст Олег Пендзин та виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур. Експерти називають кілька ключових факторів, які вплинули на здорожчання масла.

"Цього року через аномальну спеку здорожчали корми для ВРХ і різко впали надої. Кількість молокосировини зменшилася, як наслідок — почали зростати ціни", - називає одну із причин Пендзин.

Водночас Дідух пояснює це так:

"У нас за всі роки незалежності так і не розробили стратегію розвитку молочного тваринництва. Немає достатньої підтримки виробників. Відповідно з червня по листопад в Україні ціна на молоко (сировину) зросла на 40%".

Експерти прогнозують, що ціни на масло можуть і далі зростати. Багато українських виробників орієнтуються на експорт, щоб зберегти рентабельність. Це може створити дефіцит на внутрішньому ринку. Імпортне масло також недешеве: у країнах ЄС ціна становить 8–10 євро за кілограм (350–437 гривень).

Окрім того, щоб мінімізувати стрибки цін, виробники вже зменшують вагу упаковки: на полицях з’являються пачки масла не по 200 грамів, а по 180 і навіть менше.

Українці все частіше обирають продукти з меншою жирністю або замінники, такі як спреди. Згідно з опитуванням Центру Разумкова, 44% українців змушені економити на їжі, тому ринок пристосовується до їхньої платоспроможності.

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