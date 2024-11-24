Агентка ФСБ, яка шпигувала під виглядом волонтерки у Запоріжжі, отримала покарання під час судового процесу.

Подробиці повідомила прес-служба СБУ.

Згідно з доказами, зібраними Службою безпеки України, жінка, яка діяла під оперативним псевдонімом «007», була засуджена до 15 років позбавлення волі.

Її затримали співробітники СБУ в серпні 2022 року, коли вона здійснювала розвідку на базах Сил оборони України в Запоріжжі. Виявилось, що зловмисницю завербували на території тимчасово окупованого Пологівського району, після чого вона була направлена до Запоріжжя під виглядом волонтерки.

Прибувши до міста, жінка намагалася встановити контакти з українськими військовими, щоб використати їх для збору розвідданих. За завданням російських кураторів, вона повинна була передавати координати штабів, укріпрайонів та вогневих позицій ЗСУ в районі Запоріжжя.

Для зв’язку з окупантами агентка використовувала анонімний чат у месенджері, де отримувала завдання та надсилала «звіти» про свою діяльність.

Під час затримання СБУ також вжила комплексних заходів для захисту стратегічних об’єктів Сил оборони України.

За результатами розслідування, жінку визнано винною у державній зраді (ст. 111 КК України), вчиненій в умовах воєнного стану. Справа розслідувалась співробітниками СБУ за процесуального керівництва прокуратури Запорізької області.

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