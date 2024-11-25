Згідно з даними виробників, попит на цей коренеплід наразі залишає бажати кращого.

З початку осені більшість овочів та фруктів подорожчали на ринках та в магазинах, однак, на відміну від інших продуктів, ціна на моркву зараз стабілізувалась і навіть почала знижуватись.

Про це пишуть аналітики EastFruit.

Що стало причиною здешевлення моркви?

Зниження вартості моркви на українському ринку можна помітити в останні тижні. Згідно з даними виробників, попит на цей коренеплід наразі залишає бажати кращого.

Основною причиною зниження цін є те, що гуртовики закуповують моркву в міру потреби, уникаючи великих закупівель на тривале зберігання, що негативно позначається на цінах загалом.

Наразі виробники пропонують моркву за ціною від 15 до 23 гривень за кілограм (0,36 – 0,56 долара за кілограм), що на 21% дешевше, ніж минулого тижня.

Експерти вказують, що основним фактором здешевлення є сезонне збільшення пропозиції при помірному попиті на продукт. Фермери, щоб прискорити продажі, змушені знижувати ціни.

Проте, незважаючи на зниження вартості, морква в Україні все ще залишається в 2,4 рази дорожчою, ніж у цей же період минулого року. Це зростання цін аналітики пояснюють суттєвим зниженням врожайності через аномально сухе літо.

Також Politeka писала про те, що ціни на продукти харчування в Україні продовжують зростати, і цей тренд, ймовірно, триватиме й у наступному році.