Недостатня кількість опадів не дала можливості цим культурам належно дозріти, а деякі з них просто згоріли.

Ціни на овочі в цьому сезоні значно зросли через спекотну та посушливу погоду, яка негативно вплинула на врожай та зменшила кількість якісної продукції, однак наразі ситуація змінилася, і ціни на більшість овочів, зокрема на картоплю, вдалося стабілізувати завдяки імпортним поставкам.

Ціни на картоплю в Україні стабільно тримаються на рівні 23-25 гривень за кілограм завдяки імпорту, який збільшив пропозицію на ринку та допоміг утримати ціни, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в інтерв'ю "Громадському радіо".

Він пояснив, що цьогорічний урожай овочів сильно постраждав через літню спеку, що призвело до значних втрат у врожаї.

Посушлива погода негативно позначилася на розвитку багатьох культур, таких як буряк, морква, капуста та картопля, втрати яких в окремих господарствах сягнули 30% і більше. Недостатня кількість опадів не дала можливості цим культурам належно дозріти, а деякі з них просто згоріли. Проблеми з якістю продукції торкнулися також цибулі, яку не вдалося вчасно зібрати через опади, що спричинили її псування. Тим не менш, частково ситуацію компенсує імпорт.

Також Politeka писала про те, що ціни на продукти харчування в Україні продовжують зростати, і цей тренд, ймовірно, триватиме й у наступному році.