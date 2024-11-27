В Україні, під час мобілізації, ТЦК мають право перевіряти документи військовозобов’язаних, зокрема для уточнення даних про їхнє життя, родину та діяльність.

Проте є певні межі, тому певну інформацію громадянин не зобов'язаний надавати на вимогу ТЦК.

Адвокат Олена Андреєва для Новини LIVE пояснила, що громадяни не зобов'язані ділитися інформацією про третіх осіб, а також даними, що стосуються їхнього особистого життя. Наприклад, відомості про родинні зв'язки, особисті стосунки чи приватні обставини не можуть бути вимогою ТЦК, якщо вони не пов'язані з оновленням основних даних.

Проте важливо, що персональні дані, які стосуються сімейного стану, місця роботи чи зміни контактної інформації, мають бути обов’язково оновлені та повідомлені в ТЦК. Це необхідно для підтримки актуальності військового обліку, а також для визначення права на відстрочку чи звільнення від мобілізації.

Адвокат підкреслила, що навіть якщо в ТЦК працює товариш чи родич, вони зобов’язані дотримуватись професійних стандартів і не розголошувати особисту інформацію, отриману в ході виконання своїх обов'язків. Закон "Про захист персональних даних" чітко визначає, що для обробки таких даних необхідний дозвіл особи. Тому, якщо працівник ТЦК використовує особисті зв’язки для отримання інформації без дозволу, це може бути порушенням законодавства.

У разі необхідності передачі таких даних, особа має право на захист своїх прав та конфіденційності, а ТЦК повинні забезпечити захист інформації відповідно до закону.

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