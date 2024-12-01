Термін дії SIM-картки "Київстар" із будь-яким тарифним планом автоматично продовжується, але лише якщо абонент виконує певні умови.
Термін, на який автоматично продовжується дія номеру з тарифом передплати, становить 365 днів, а для контрактних номерів – лише 60 днів.
Аби термін дії картки "Київстар" був продовжений, абоненту необхідно виконати хоча б одну з умов, наведених нижче:
- будь-який виклик тривалістю від секунди (вхідний, вихідний, переадресований, окрім викликів на автовідповідач);
- виклик на будь-який безкоштовний номер (0800...);
- отримати SMS з номеру 0920003700 (ПриватБанк);
- поповнити рахунок на будь-яку суму;
- оплатити пакет хвилин, SMS або інтернету;
- надіслати будь-яке SMS, здійснити платну інтернет-сесію чи USSD-запит;
- використання CPA (контент-послуг).
Перевірити дату активації номера, якщо у вас контракт, можна в застосунку "Мій Київстар" (розділ Огляд/Додаткова інформація).
"Оператор має право зупинити надання послуг, якщо абонент не користується послугами зв'язку за номером більш ніж 60 днів", – наголошують на офіційному сайті "Київстар".
Дата, до якої необхідно активувати номер передплаченого звʼязку, вказана на обкладинці пакета, а щоб дізнатися термін дії номера, надішліть запит на *114#. Дату як активації, так і кінцевого терміну дії вказується в форматі включно з указаним числом.
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