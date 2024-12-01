У компанії "Київстар" нагадали українцям важливу інформацію щодо термінів дії мобільних номерів, а також умови їх продовження.

Термін дії SIM-картки "Київстар" із будь-яким тарифним планом автоматично продовжується, але лише якщо абонент виконує певні умови.

Термін, на який автоматично продовжується дія номеру з тарифом передплати, становить 365 днів, а для контрактних номерів – лише 60 днів.

Аби термін дії картки "Київстар" був продовжений, абоненту необхідно виконати хоча б одну з умов, наведених нижче:

будь-який виклик тривалістю від секунди (вхідний, вихідний, переадресований, окрім викликів на автовідповідач);

виклик на будь-який безкоштовний номер (0800...);

отримати SMS з номеру 0920003700 (ПриватБанк);

поповнити рахунок на будь-яку суму;

оплатити пакет хвилин, SMS або інтернету;

надіслати будь-яке SMS, здійснити платну інтернет-сесію чи USSD-запит;

використання CPA (контент-послуг).

Перевірити дату активації номера, якщо у вас контракт, можна в застосунку "Мій Київстар" (розділ Огляд/Додаткова інформація).

"Оператор має право зупинити надання послуг, якщо абонент не користується послугами зв'язку за номером більш ніж 60 днів", – наголошують на офіційному сайті "Київстар".

Дата, до якої необхідно активувати номер передплаченого звʼязку, вказана на обкладинці пакета, а щоб дізнатися термін дії номера, надішліть запит на *114#. Дату як активації, так і кінцевого терміну дії вказується в форматі включно з указаним числом.

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