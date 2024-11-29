У "Київстар" пояснили, за яких умов ваш мобільний номер може бути анульовано, і як можна цього уникнути.

Абонент "Київстар" на офіційній сторінці оператора у Facebook поскаржився на припинення роботи мобільного номера після понад 20 років користування.

За словами клієнта, який проживає за кордоном і рідко користувався номером "Київстар", раптово для себе він виявив, що оператор анулював номер, не надіславши жодного сповіщення. При цьому телефон не був вимкненим, а постійно ледав на столі на зарядці.

Після цього клієнт намагався зареєструвати номер на себе, аби не втратити його, але в "Київстар" повідомили, що це можливо зробити лише офлайн у магазині, яких за кордоном немає.

Єдине рішення, яке запропонували абоненту в результаті – це викупити свій номер, коли він стане доступним для покупки в онлайн-магазині.

"Саме цього номера поки що там немає, але схожі коштують 2000 грн", – наголосив клієнт.

Як пояснив представник компанії "Київстар", номер дійсно можуть анулювати, а вся інформація щодо термінів дії номеру та способів його продовження описана на офіційному сайті.

За місяць до анулювання номера оператор надсилає SMS, в якому попереджає про можливе блокування, і тоді номер ще можна відновити, поповнивши рахунок на будь-яку суму в будь-який спосіб протягом місяця.

"Поповнити рахунок слід протягом 30 днів з дати закінчення строку дії. В іншому випадку, номер буде анульовано без можливості його поновлення", – наголосили в "Київстар".

Крім того, "Київстар" дійсно має право використовувати номери, якими не користувалися і в яких скінчився термін дії, для нових стартових пакетів.

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