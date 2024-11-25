Проїзд на червоний сигнал світлофора буде визнано серйозним порушенням правил дорожнього руху, за яке водіїв не лише штрафуватимуть, але й можуть тимчасово позбавляти прав.

Документ вже опублікований на сайті парламенту. Наразі в Комітеті Верховної Ради опрацьовують відповідний законопроект.

Законопроект №12172 передбачає посилення покарань для водіїв за повторні порушення ПДР. Прийняття цього законодавчого акта сприятиме зменшенню кількості грубих і систематичних правопорушень, що, в свою чергу, дозволить знизити рівень смертності та травматизму на дорогах.

Згідно з проектом закону, вводиться адміністративна відповідальність за повторні порушення таких правил дорожнього руху: проїзд пішохідних переходів, ненадання переваги пішоходам на нерегульованих переходах, проїзд на червоний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил проїзду перехресть, а також порушення правил обгону та зустрічного роз'їзду.

Так, за повторне вчинення цих порушень протягом року після накладення штрафу передбачається штраф у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо ж порушення здійснюється особою, яка вже двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за будь-яке з цих правопорушень, штраф становитиме 150 мінімумів, а також накладатиметься позбавлення права керування транспортними засобами на термін від 6 місяців до 1 року.

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