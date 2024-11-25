55-річний місцевий безробітний, який потрапив під увагу російських спецслужб через свої прокремлівські дописи.

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, суд виніс вирок ще одному російському інформатору, який працював на території Донеччини.

Про це повідомили у СБУ.

Він сприяв ворогу, коригуючи обстріли українських військових на Слов'янському напрямку, зокрема, по опорних пунктах оборони та вогневих позиціях далекобійної артилерії ЗСУ.

Зловмисника затримали співробітники СБУ в листопаді 2022 року під час проведення контрдиверсійних заходів у Слов'янську. Враховуючи співпрацю з правоохоронними органами, суд призначив йому 10 років позбавлення волі.

Згідно зі слідством, засудженим є 55-річний місцевий безробітний, який потрапив під увагу російських спецслужб через свої прокремлівські дописи в забороненій соцмережі «Однокласники». Він підтримував зв'язок з окупантами через анонімний чат у месенджері, куди надсилав геолокаційні дані потенційних цілей. Для збереження конфіденційності, інформатор регулярно видаляв листування з російським куратором.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника були вилучені ноутбук і мобільні телефони, які він використовував для зв'язку з ворогом.

За матеріалами слідства Служби безпеки суд визнав його винним за статтею 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, розташування чи рух ЗСУ та інших військових формувань).

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