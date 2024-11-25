На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, суд виніс вирок ще одному російському інформатору, який працював на території Донеччини.
Про це повідомили у СБУ.
Він сприяв ворогу, коригуючи обстріли українських військових на Слов'янському напрямку, зокрема, по опорних пунктах оборони та вогневих позиціях далекобійної артилерії ЗСУ.
Зловмисника затримали співробітники СБУ в листопаді 2022 року під час проведення контрдиверсійних заходів у Слов'янську. Враховуючи співпрацю з правоохоронними органами, суд призначив йому 10 років позбавлення волі.
Згідно зі слідством, засудженим є 55-річний місцевий безробітний, який потрапив під увагу російських спецслужб через свої прокремлівські дописи в забороненій соцмережі «Однокласники». Він підтримував зв'язок з окупантами через анонімний чат у месенджері, куди надсилав геолокаційні дані потенційних цілей. Для збереження конфіденційності, інформатор регулярно видаляв листування з російським куратором.
Під час обшуку за місцем проживання зловмисника були вилучені ноутбук і мобільні телефони, які він використовував для зв'язку з ворогом.
За матеріалами слідства Служби безпеки суд визнав його винним за статтею 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, розташування чи рух ЗСУ та інших військових формувань).
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