Клієнтка ПриватБанку звернулася до суду, коли виявила, що її депозит на суму 40 тисяч євро зник - банк відмовився допомогти в поверненні коштів.

Про це йдеться у рішенні Шевченківського районного суду Чернівців.

У 2011 році жінка відкрила депозит на 40 тисяч євро в ПриватБанку, умови якого передбачали автоматичне продовження щороку. У березні 2023 року, повернувшись з-за кордону, вона звернулася до банку для повернення вкладу та виплати відсотків. Однак, виявилось, що кошти зникли. Жінка запідозрила шахрайство і подала заяву до поліції. У свою чергу, банк заявив, що депозит був достроково закритий через доступ до онлайн-банкінгу "Приват-24" за допомогою її особистих даних.

У ПриватБанку заявили, що дострокове закриття депозиту сталося через доступ до системи "Приват-24" з використанням особистих даних клієнтки. Вхід до онлайн-банкінгу був здійснений під її авторизацією, з використанням звичного пристрою. Кошти були переказані на карткові рахунки та зняті через банкомат, при цьому було коректно введено ПІН-код картки. Для здійснення цих операцій, зазначили в банку, використовувалися фінансовий телефон та інша конфіденційна інформація позивачки.

Однак суд прийняв рішення на користь клієнтки, зобов'язавши ПриватБанк повернути їй 40 тисяч євро. Суд встановив, що банк не зміг надати достатніх доказів того, що жінка розголошувала свої конфіденційні дані або сприяла зняттю коштів з рахунку. Таким чином, відмову банку в поверненні коштів було визнано неправомірною, а позов щодо повернення депозиту був задоволений.

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