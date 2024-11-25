В Україні в рази можуть збільшити виплати при народженні дитини - два законопроекти уже в Раді.

В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини - у Верховній Раді було зареєстровано два законопроєкти, які передбачають підвищення першої виплати в 2-2,5 рази.

Документи опубліковано на сайті Ради.

Зараз при народженні дитини українці отримують одноразову виплату в розмірі 10 320 грн, а потім – щомісячно по 860 грн протягом трьох років (загалом 41 280 грн).

Натомість, згідно з одним з нових законопроєктів (№12184-1), перша виплата може збільшитися до 24 тис. грн (з урахуванням мінімальної зарплати в 8 тис. грн). Додатково передбачається щомісячна виплата по 8 тис. грн протягом 35 місяців, що дасть загальну суму 304 тис. грн.

Автори цього законопроєкту – група народних депутатів на чолі з позафракційним Дмитром Разумковим. Альтернативний законопроєкт (№12184-2), розроблений депутатом від "Слуги народу" Дмитром Микишою, передбачає першу виплату в розмірі 25 630 грн та щомісячну допомогу по 2 563 грн, що в сумі дає 115 335 грн за весь період.

Згідно з офіційною статистикою, у 2020 році в Україні народилось 289 699 дітей, а у 2022 році ця кількість знизилась до 199 619 – найнижчий показник за останні роки. У 2023 році в Україні народилось понад 180 тисяч дітей, що на третину менше, ніж до початку війни.

Станом на червень 2024 року народжуваність скоротилася в 1,5 раза порівняно з 2021 роком: 87 655 дітей проти 132 595. В цілому, з 2013 року в Україні спостерігається спад народжуваності, а до 2013 року щорічно народжувалося близько 500 тисяч дітей.

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