Вся необхідна інформація для украънцыв з'явиться на сайті "Київстар" у день запуску нових тарифів.

Мобільний оператор "Київстар" анонсував запуск трьох нових тарифів, які з'являться 29 листопада 2024 року - ці тарифи будуть доступні для абонентів передоплати.

Про це повідомили у самому операторі Київстар.

За інформацією самого оператора, нові тарифні плани будуть називатися:

LOVE UA Світло;

LOVE UA Сила;

СуперГіг — спеціальний тариф для Інтернету.

У тарифах LOVE UA Світло та LOVE UA Сила, а також у тарифі LOVE UA Магніт абоненти зможуть підключати акційні «Суперсили Безлім», що дають можливість отримати безлімітний Інтернет, дзвінки або SMS. При цьому термін дії акційних Суперсил продовжено до 30 червня 2025 року включно.

Поки що оператор не розкрив деталі щодо вартості та наповнення нових тарифів. Вся необхідна інформація з'явиться на сайті "Київстар" у день запуску тарифів.

Також, з 29 листопада 2024 року, для підключення буде закрито кілька поточних тарифів, проте для тих, хто вже користується цими тарифами або підключить їх до 28 листопада включно, умови залишатимуться незмінними. Оновлені назви тарифів будуть виглядати так:

LOVE UA Світло 2024;

LOVE UA Пісня 2024;

LOVE UA Сила 2024;

СуперГіг 2024.

Як зазначає оператор, якщо поточний тариф не відповідає вашим потребам, зміна тарифного плану може бути вигідним рішенням. Оператори мобільного зв'язку пропонують різноманітні варіанти, що дозволяють обрати найкращий план в залежності від ваших потреб у хвилинах, SMS, мобільному інтернеті та інших послугах.

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