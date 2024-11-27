Зловмисник перебуває під вартою - за свої дії священник може отримати до 8 років ув'язнення.

Служба безпеки України затримала клірика Харківської єпархії УПЦ (МП), підозрюваного у шпигунстві на користь росії та передачі інформації про сили оборони Харківщини.

Подробиці розкрила прес-служба СБУ.

За даними слідства, священник, виконуючи завдання російських спецслужб, зливав інформацію про Сили оборони в регіоні. Зокрема, він намагався визначити чисельність особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу Харкова. Крім того, протоієрей відслідковував маршрути переміщення техніки ЗСУ на передову.

Отриману інформацію клірик передавав агресору через месенджери, позначаючи локації на Google Картах і надаючи детальний опис позицій українських сил.

За інформацією СБУ, ці дані планувалося використовувати для підготовки ракетних і бомбових ударів по позиціях українських військ, що охороняють Харків.

Своєчасне викриття інформатора та затримання запобігли атакам ворога. Слідство встановило, що 43-річний священник почав співпрацювати з російськими спецслужбами у жовтні 2024 року. Він народився у Мелітополі, з 2009 по 2018 рік перебував у Росії, а згодом оселився у Харкові, де працював ІТ-фахівцем у єпархіальному управлінні УПЦ (МП) і був призначений настоятелем місцевого храму.

Під час обшуку у затриманого знайшли мобільний телефон з доказами його співпраці з окупантами, а також російські рублі та кремлівські нагороди.

СБУ оголосила священнику підозру за статтею 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ, що дозволяє їх ідентифікацію на місцевості). Зловмисник перебуває під вартою. За свої дії він може отримати до 8 років ув'язнення.

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