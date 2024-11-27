Згідно з новим законопроєктом, штрафи за певні порушення можуть бути значно підвищені у разі повторення.

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроєкт, який передбачає посилення адміністративної відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху (ПДР).

Про це розповів аналітик кампанії "За безпечні дороги" Микола Ільчук, коментуючи ініціативу парламенту щодо підвищення штрафів для водіїв. Якщо закон буде ухвалений, водіїв чекають збільшені штрафи за повторні порушення та можливість тимчасового позбавлення прав на керування транспортним засобом.

Зараз максимальні штрафи за порушення, такі як проїзд на заборонений сигнал світлофора або неправильний проїзд пішохідного переходу чи перехрестя, становлять 350-510 гривень, і ця сума не змінюється, навіть якщо порушення повторюється.

Згідно з новим законопроєктом, штрафи за певні порушення можуть бути значно підвищені у разі повторення. Зокрема, за повторне порушення протягом року штраф подвоїться до 1020 гривень, а за третє порушення – потроїться до 2550 гривень. Окрім того, водія можуть позбавити прав на керування транспортним засобом на термін від шести до 12 місяців.

Законопроєкт також передбачає підвищення штрафів за такі порушення, як ненадання переваги пішоходам на нерегульованих переходах, проїзд на заборонений сигнал світлофора, порушення правил проїзду перехресть та неправильний обгін чи порушення правил зустрічного роз'їзду.

У той час як у країнах ЄС широко застосовуються системи штрафних балів, в Україні наразі вирішили обмежитись лише підвищенням штрафів. Це пов'язано з труднощами впровадження такої системи на рівні технологій та законодавства. Зокрема, в Польщі вже більше 15 років діє система штрафних балів, за якою водії отримують певну кількість балів за кожне порушення, і ці бали можуть призвести до втрати права керування.

Експерти відзначають, що новий законопроєкт не передбачає зміни покарання за такі серйозні порушення, як перевищення швидкості та керування у стані алкогольного сп'яніння, оскільки для них вже існують окремі санкції, включаючи позбавлення прав. Окрім того, автоматичне фіксування перевищення швидкості за допомогою камер не дозволяє оперативно накладати штрафи за балами, оскільки камери не можуть ідентифікувати водія на місці порушення.

Якщо законопроєкт буде ухвалений, зміни можуть набрати чинності практично одразу. Це дозволить швидко оцінити ефективність нововведень і підготувати ґрунт для подальших реформ у сфері безпеки дорожнього руху.

Джерело: village.com.ua

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