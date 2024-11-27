Наразі слідчі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу, а також продовжують роботу з встановлення всіх учасників цієї незаконної схеми.

У Буковині працівники СБУ викрили керівника громадської організації ветеранів, який провернув схуму наживи на чоловіках, які бажали уникнути призову на службу.

Про це повідомили в СБУ Буковини. Протягом року чоловік ошукав близько 500 буковинців призовного віку.

За даними правоохоронців, організатор шахрайської схеми створив громадську організацію в квітні 2023 року і почав набирати членів серед знайомих, запевняючи їх, що посвідчення цієї організації дасть змогу уникнути мобілізації, а також безперешкодно пересуватися територією України та уникати перевірок на блокпостах. За кожне посвідчення зловмисник вимагав 1500 доларів, а також додатково просив сплатити 5000 гривень як внесок на рахунок організації.

Після отримання грошей, керівник організації інструктував своїх «клієнтів» вводити в оману військових і правоохоронців, кажучи, що вони працюють на один із українських спецпідрозділів та виконують секретні завдання. Так, зловмисник зміг обманути понад пів тисячі осіб, зокрема тих, хто не оновив своє військове облікове питання вчасно.

Під час обшуку у затриманого вилучили готові посвідчення, списки осіб, що хотіли отримати фальшиві документи, а також комп'ютери з доказами його незаконної діяльності, анкети та заяви. Окрім того, виявлено таблички на лобове скло автомобілів.

СБУ затримала керівника громадської організації та висунула йому підозру за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Наразі слідчі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу, а також продовжують роботу з встановлення всіх учасників цієї незаконної схеми та притягнення винних до відповідальності.

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