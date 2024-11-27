Позитивним моментом є те, що після свят ціни повинні стабілізуватися, і вже на початку січня може настати так зване "цінове плато".

У листопаді ціни на продукти харчування різко зросли, особливо на основні товарні групи. Проте грудень обіцяє тимчасове сповільнення цього процесу, хоча лише на перші два тижні.

Такий прогноз озвучив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін.

За його словами, хоча в першій половині грудня ціни залишатимуться відносно стабільними, вже з 15 грудня можна очікувати нову хвилю здорожчання. Особливо зростатимуть ціни на продукти, які до цього дорожчали меншою мірою — м'ясо, копченості, м'ясопродукти та риба.

Також подорожчають яйця. Ці процеси зумовлені підвищеним попитом напередодні свят, коли люди активно закуповують продукти для новорічних застіль.

Зростання цін перед святами — це традиційне явище. Однак найбільше подорожчання очікується в другій половині грудня, коли наближатиметься Новий рік.

На сьогодні середня ціна курячих яєць складає 63–64 гривні за десяток, але цей рівень, ймовірно, не збережеться. Також подорожчають м'ясо, копченості та риба. Позитивним моментом є те, що після свят ціни повинні стабілізуватися, і вже на початку січня може настати так зване "цінове плато". Після новорічного ажіотажу попит на продукти знизиться, і більшість українців вже витратить значну частину своїх коштів на свята.

Джерело: Главред.

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