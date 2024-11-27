З початку вторгнення в Україні відкрито майже 90 тисяч справ за фактами самовільного залишення військової частини та дезертирства.

Збільшення терміну підготовки новобранців у навчальних центрах повинно допомогти вирішити одну з найбільших проблему української армії - це самовільне залишення частини.

На цьому наголосив начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич в ефірі ТСН.Тиждень.

Баргилевич зазначив, що проблема психологічної підготовки військових залишається важливою, і з нею активно працюють. За його словами, до армії приходять люди з різним життєвим досвідом: одні — впевнені в собі, стійкі до стресу, інші ж — менш підготовлені психологічно, оскільки вони мають досвід цивільного життя.

"В армію йдуть різні люди. Хтось стійко стоїть на позиції. Хтось з цивільного життя менш психологічно підготовлений”, - зауважив він.

Тому, як пояснив генерал, було ухвалено рішення збільшити термін базової військової підготовки з одного місяця до півтора. Це дозволить новобранцям краще адаптуватися до колективу, а також забезпечить більш якісну підготовку до виконання бойових завдань. Баргилевич підкреслив, що це рішення є важливим кроком для зменшення випадків стресових і психічних розладів серед військових.

"Це більше дасть можливість підготуватися людині", - переконаний начальник Генштабу ЗСУ.

До слова, раніше президент Зеленський казав, що "навіть в ідеальних бригадах" є випадки СЗЧ, і пояснив це втомою від війни.

Останні новини України:

Перехожа випадково викрила шпигуна рф: він виявився не простою особою.

Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.

Причетні депутати, працівники ТЦК і не тільки: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.