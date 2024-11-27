У Лубенському суді Полтавської області винесли вирок чоловікові, який незаконно привласнив кошти гуманітарної організації "Червоний Хрест".

Як стало відомо із вироку, ці гроші призначалися як компенсація за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у його квартирі під час воєнного стану, хоча ці люди вже давно виїхали.

За інформацією з оприлюдненого вироку в Єдиному державному реєстрі судових рішень, обвинувачений — житель Лубен, Полтавська область, який працює сторожем у академічному ліцеї "Європейський". У лютому 2023 року він подав заяву до виконкому, у якій зазначив, що в його квартирі протягом січня того ж року проживали троє переселенців. Однак ця інформація виявилася неправдою, оскільки ВПО ще в грудні виїхали до Харкова.

Незважаючи на це, 11 травня 2023 року "Червоний Хрест" перерахував йому 2 790 гривень як компенсацію. Потім, 3 квітня 2023 року, він подав нову заяву до Лубенської міськради, де знову вказав, що ті ж троє людей проживали у його квартирі протягом березня. Таким чином, чоловік незаконно отримав ще 2 790 гривень компенсації.

У результаті суд визнав обвинуваченого винним у шахрайстві, скоєному повторно, відповідно до частин 1 і 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Чоловік повністю визнав свою провину. Йому призначено покарання у вигляді штрафу на суму 51 000 гривень.

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