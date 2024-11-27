Оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Києві, Київській та Сумській областях, спільно з Національною поліцією.

СБУ та Національна поліція затримали двох підпалювачів, які діяли за завданням російських спецслужб в Київській та Сумській областях.

Подробиці повідомила прес-служба СБУ.

Зловмисники ставили перед собою мету підпалювати державні установи та транспорт українських військових. Окупанти залучили до цього місцевих жителів, які шукали швидкий заробіток через Телеграм-канали. Однак замість обіцяних грошей вони отримали підозру та тепер стоять перед загрозою тривалого ув'язнення.

Київщина:

Затримано 18-річного мешканця Кагарлицького району, який підпалив будівлю місцевої територіальної громади. Зловмисник розбив металопластикове вікно та вилив легкозаймисту суміш у приміщення. Після цього він зняв відео загоряння і відправив його російському куратору. Після виконання першого завдання йому мали надійти нові інструкції щодо підпалу будівлі Укрпошти в сусідньому населеному пункті, але його затримали до того, як він зміг це зробити.

Суми:

Затримано 35-річного безробітного чоловіка, який підпалив дві приймальні ТЦК та три автомобілі українських військових.

Зловмисники знаходяться під вартою, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Києві, Київській та Сумській областях, спільно з Національною поліцією, за процесуального керівництва прокуратур Сумської області та Обухівського району.

Останні новини України:

Перехожа випадково викрила шпигуна рф: він виявився не простою особою.

Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.

Причетні депутати, працівники ТЦК і не тільки: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.