Зараз він перебуває під вартою, і йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали агента російських спецслужб, який 17 листопада спробував здійснити теракт у центрі Києва.

Подробиці повідомила прес-служба Нацполіції.

Того дня поліцейський наряд відреагував на виклик про домашнє насильство у багатоквартирному будинку в Печерському районі. Під час спроби правоохоронців потрапити до квартири спрацювала так звана «розтяжка» з гранатою Ф-1. Однак, як з'ясувалося пізніше, квартира була порожньою, а виклик на лінію 102 був фальшивим, метою якого було заманити поліцейських у пастку.

За інформацією СБУ, цей теракт був спланований російськими спецслужбами. Для його виконання вони дистанційно залучили 43-річного чоловіка з Київщини, який вже мав шість судимостей за розбій, крадіжки та втечу з в’язниці. Перед тим, як встановити «розтяжку», агент виконав так зване «тестове» завдання: підпалив релейну шафу Укрзалізниці на околицях столиці, зафіксувавши все на відео, яке передав своєму куратору.

Після цього він орендував квартиру в центрі Києва, встановив там «розтяжку» з бойовою гранатою та відеокамери для фіксації підриву в реальному часі. Однак завдяки професіоналізму поліції, вибух не призвів до жертв, і зловмисника затримали «по гарячих слідах».

Під час обшуків у помешканні затриманого було вилучено мобільний телефон, сім-карти та одяг, що підтвердив його участь у злочинній діяльності.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за статтею 258 ч. 2 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Зараз він перебуває під вартою, і йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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