З 1 грудня 2024 року на багатьох рибогосподарських водних об'єктах запроваджується заборона.

З 1 грудня 2024 року на всіх рибогосподарських водних об'єктах Вінницької області вводиться заборона на вилов річкових раків - заборона триватиме до 30 червня 2025 року.

Про це повідомив Вінницький рибоохоронний патруль.

Проте варто зазначити, що заборона діє не тільки у Вінницькій області, а розповсюджується на переважній більшості рибогосподарських водних об'єктів України, де заборонено вилов цих річкових мешканців.

З 1 грудня 2024 року на всіх рибогосподарських водних об'єктах вводиться заборона на вилов річкових раків. За порушення цієї заборони передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність:

Адміністративний штраф: від 34 до 680 грн, а також відшкодування збитків.

Кримінальна відповідальність: штраф від 17 000 до 85 000 грн або обмеження/позбавлення волі до трьох років.

За кожного незаконно виловленого рака порушник буде зобов'язаний сплатити збитки у розмірі 3 332 грн.

Раки можуть жити від 20 до 50 років. Їхній цикл розмноження залежить від температури води: спарювання відбувається при температурі нижче 10°C, а молодь з'являється наприкінці травня або на початку червня, коли вода прогрівається до 21-23°C.

У Державній екологічній інспекції столичного округу наголосили, що вилов раків під час заборони є серйозним порушенням законодавства, відповідно до частини 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

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