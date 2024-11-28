Комісія розслідує причини нештатного спрацювання 120-міліметрових мін, а ДБР розпочало кримінальне провадження через можливі дефекти та порушення умов зберігання.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Так, Міжвідомча комісія розслідує проблему постачання бійцям ЗСУ неякісних 120-мм мін, які або не долітали до ворога, або не вибухали взагалі.

Через виявлені дефекти Міноборони призупинило використання та видачу цих мін бойовим підрозділам. Військовим на цей час буде надано імпортні міни. Вилучені боєприпаси будуть відправлені на подальші дослідження.

Попередні результати розслідування вказують на ймовірні причини дефектів, зокрема, неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання, що могли призвести до пошкодження мін. У зв'язку з цим ДБР розпочало кримінальне провадження, і по завершенні розслідування будуть прийняті кадрові рішення щодо відповідальних осіб.

Міністерство оборони України уточнило, що є замовником цих мін, але виконання державного замовлення здійснює Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Буде посилено перевірку умов зберігання та вдосконалено процедури перевірки на всіх етапах — від виробництва до постачання на фронт. Крім того, комісія перевірить мінометні міни інших калібрів, щоб оцінити відповідність стандартам виробництва, якості компонентів та умовам зберігання.

Нагадаємо, що 20 листопада в мережі з'явилося відео, на якому показано неспрацювання мін, виготовлених державним концерном "Укроборонпром". Спільне виробництво мін калібру 120 мм між "Укроборонпромом" та однією з країн НАТО розпочалося в лютому 2023 року.

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