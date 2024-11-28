Грудень - найбільш "живий" місяць, що може вплинути на ціни на пальне.

В Україні найближчим часом можуть знизитися ціни на бензин і дизель.

Такий прогноз озвучив експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн в ефірі каналу "Київ24". За його словами, ситуація на ринку пального наразі не передбачає значного зростання цін, попри прогноз Національного банку України про можливе подорожчання бензину на 9% до кінця року.

Експерт заперечує можливість подорожчання пального на 5 гривень за літр, зазначаючи, що для цього ціна нафти мала б сягнути 90 доларів за барель, в той час як наразі вона стабільно коливається навколо 75 доларів. Куюн підкреслив, що, ймовірно, грудень стане місяцем зниження цін, адже традиційно це час святкових акцій і зменшення попиту на пальне.

"Зазвичай у нас, навпаки, грудень — це останній місяць активного споживання перед зимою, січнем і лютим, які завжди, як кажуть, "мертві" місяці. Грудень же, навпаки, є найбільш "живим". Тому ціни зазвичай падають через безліч акцій і намагань продати перед святами. Тому я думаю, що навіть будуть приємні сюрпризи у вигляді зниження цін, а не їх підвищення", – зазначив Куюн.

Отже, в найближчі місяці водіям можна розраховувати на більш вигідні умови покупки пального.

Останні новини України:

Новий удар по карманам чекає на українців: у 2025 році Інтернет знову може подорожчати, деталі.

Україна ризикує залишитися без води і опалення: комунальні підприємства закликають до підвищення тарифів.

Українців готують до підвищення тарифів: нардепи заговори про нові суми в платіжках за світло.