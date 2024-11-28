У серпні 2023 року, під час штурму під Кремінною, Остап отримав важкі поранення: куля влучила йому в коліно, потім ще в плече і голову.

З початком повномасштабного вторгнення Остап одразу вирішив приєднатися до ЗСУ, але через вік йому відмовили в призові — йому було менше 27 років.

Незважаючи на заперечення батька, Остап все ж таки пройшов БКБП і став бійцем полку «Азов». Патронатна служба «Янголи» поділилася історією військового на псевдо Сід, який, попри три кульових поранення, зміг вижити і продовжувати боротьбу.

Батько Остапа, сам колишній військовий десантно-штурмових військ, був проти, щоб син пішов на фронт. Проте Остап не міг залишатися осторонь і вступив до 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.

У серпні 2023 року, під час штурму під Кремінною, Остап отримав важкі поранення: куля влучила йому в коліно, потім в плече і голову. Він згадує, як побратими намагалися донести його до пункту евакуації, але не змогли через власні травми. Тому вирішили знайти підмогу.

«Деякі з них так само були 300. Ми розуміли, що якщо всі будуть мене нести — ніхто не зможе дійти», — розповідає Остап. Протягом восьми годин він залишався в лісопосадці, відчуваючи нестерпний біль. У нього було паралізовано пів тіла, і він страждав від спеки та мух, що поїдали рани.

На щастя, дрон помітив його рухи, і побратими змогли забрати пораненого з поля бою.

Через кілька днів після евакуації Остапу зателефонувала кураторка Патронатної служби Тетяна, повідомивши, що його наречена вже знає про його стан.

«У фільмах людина в таких випадках одразу гине від поранення в голову. А тут сказали, що він стабільний, усе буде добре», — згадує його наречена Анна.

Після майже двох тижнів реабілітації Остап зміг знову встати на ноги.

«Я не думала, що людина може при цьому бути абсолютно позитивною весь час. Це така моя гордість», — каже з усмішкою Анна.

Наразі Остап досі підтримує зв’язок з Тетяною, а нещодавно повідомив, що потребує протеза. Патронатна служба одразу організувала для нього необхідний пристрій.

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