Зараз триває розслідування щодо всіх обставин скоєних злочинів та встановлення особи замовника, серед версій — можливий зв'язок з російськими спецслужбами.

Двом громадянам України було повідомлено про підозру у вчиненні диверсій та підпалів на замовлення російських спецслужб.

Подробиці повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Київщина: у жовтні 2024 року мешканець міста Березань Броварського району отримав через Telegram пропозицію підпалити приміщення поштової служби «Нова Пошта» за грошову винагороду. Чоловік, виконуючи вказівки свого куратора, облив вхідні двері відділення запальною сумішшю та підпалив їх, після чого втік із місця злочину.

Прикарпаття: у серпні 2024 року жінка отримала через месенджер Telegram пропозицію підзаробити на підпалі. Залучивши раніше судимого знайомого, вона передала йому контакти замовника. Чоловік, виконавши завдання, підпалив залізничну шафу стратегічного значення, знявши процес на відео для звіту замовнику.

Наступного дня отримав нове завдання — підпалити автомобіль сіро-зеленого кольору. Він знайшов Renault Traffic, облив його запальною речовиною та підпалив, також зафіксувавши злочин на відео.

Зараз триває розслідування щодо всіх обставин скоєних злочинів та встановлення особи замовника, серед версій — можливий зв'язок з російськими спецслужбами.

Підозрюваним інкримінуються диверсія та умисне знищення майна (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 194 КК України). Обом особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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