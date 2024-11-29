За словами представників Міністерства розвитку громад та територій, буде впроваджена нова система.

Найближчим часом буде запроваджено систему СУББ, мета якої — спростити доступ до інформації про багатоквартирні будинки та знизити рівень корупції в цій сфері.

Наразі проєкт знаходиться на етапі експерименту, а його повне впровадження планується до кінця 2026 року.

Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову. За словами представників Міністерства розвитку громад та територій, основними завданнями нової системи будуть:

впровадження єдиного цифрового підходу до управління багатоквартирними будинками;

забезпечення доступу до інформації про технічний стан спільного майна багатоквартирних будинків;

використання інструментів для збору даних, необхідних для прийняття рішень у сфері житлової політики, як на місцевому, так і на державному рівні.

Міністерство розраховує, що СУББ допоможе "мінімізувати вплив людського фактору" на більшість процесів управління багатоквартирними будинками. Зокрема, це стосується проведення зборів співвласників та публікацій протоколів таких зборів.

Для запуску системи необхідно буде визначити кілька важливих аспектів, зокрема:

процедуру і вимоги щодо ведення та наповнення системи управління;

структуру системи управління, а також ролі власника, адміністратора та технічного адміністратора;

функціональні можливості системи.

Також планується створення Реєстру управління багатоквартирними будинками та запуск 11 електронних кабінетів. Окрім того, система повинна буде забезпечити взаємодію з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва.

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