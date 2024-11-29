Всі п'ятеро учасників теракту, які діяли окремо, були затримані «по гарячих слідах» під час спецоперації в Житомирі.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали п'ятьох агентів російських спецслужб, які 20 листопада цього року вчинили теракт у Житомирі.

Як повідомили у СБУ, в результаті вибуху, що стався біля райуправління поліції, один правоохоронець отримав травми.

За інформацією слідства, зловмисники діяли за наказом російських спецслужб, які завербували їх через Телеграм-канали, що пропонують «швидкі гроші». Для здійснення теракту вони дистанційно активували саморобний вибуховий пристрій, який був закладений поблизу будівлі поліції.

Саморобну вибухівку терористи виготовили, начинивши її цвяхами і замаскувавши в термосі. Детонацію вони здійснили за допомогою мобільного телефону. Окрім того, на місці події зловмисники встановили приховані відеокамери, які вели запис підриву в реальному часі.

Всі п'ятеро учасників теракту, які діяли окремо, були затримані «по гарячих слідах» під час спецоперації в Житомирі. Серед затриманих – 46-річний харків’янин, який раніше відбував покарання за розбій і грабіж. За завданням російських кураторів він купував компоненти для вибухівки, які ховав у сховищах.

Чотири інших учасники, жителі Житомира віком від 15 до 20 років, отримали інструкції щодо виготовлення та закладення вибухівки. Двоє з них забрали компоненти зі сховища та, слідуючи наданим схемам, виготовили вибуховий пристрій у орендованій квартирі. Інші двоє заклали вибухівку і встановили відеокамери для фіксації події.

Під час обшуків у затриманих вилучено компоненти вибухівки, мобільні телефони та сім-карти з доказами їх причетності до злочину.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у скоєнні терористичного акту за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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