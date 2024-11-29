Законопроєкт про нові штрафи було внесено до порядку денного Верховної Ради і його можуть винести на розгляд у будь-який момент.

В Україні може з'явитися нова категорія штрафів, які стосуватимуться лише зимового періоду - українців хочуть карати на автомобільних дорогах за низку порушень.

Законопроєкт №8369 вже зареєстровано у Верховній Раді. Його можуть розглянути у Верховній Раді в будь-який момент.

Документ пропонує зобов’язати власників автомобілів масою до 3,5 тонни використовувати зимові або всесезонні шини з 1 листопада по 31 березня. Для вантажних автомобілів, зокрема, пропонується вимога встановлення лише зимової гуми.

За порушення цих правил законопроєкт передбачає штраф у розмірі 340 гривень. Подібні норми вже давно діють у багатьох країнах Європи, і це стало основою для пропозицій в Україні.

Законопроєкт було внесено до порядку денного Верховної Ради 3 вересня, і його можуть винести на розгляд у будь-який момент.

Нагадаємо, проїзд на червоний сигнал світлофора буде визнано серйозним порушенням правил дорожнього руху, за яке водіїв не лише штрафуватимуть, але й можуть тимчасово позбавляти прав.

Законопроект №12172 передбачає посилення покарань для водіїв за повторні порушення ПДР. Прийняття цього законодавчого акта сприятиме зменшенню кількості грубих і систематичних правопорушень, що, в свою чергу, дозволить знизити рівень смертності та травматизму на дорогах.

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