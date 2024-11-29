За його словами, для поліпшення ситуації необхідно знижувати призовний вік і одночасно покращувати базову військову підготовку.

Чоловіки 55-60 років можуть виконувати певні завдання на війні, але не на бойових посадах - брати участь у активних бойових діях їм часто вже не дозволяє здоров'я.

Таку думку висловив український військовослужбовець Кирило Яковлев.

Військовослужбовець Кирило Яковлев поділився історією про свого 55-річного батька та 59-річного дідуся, які служать у ЗСУ: батько працює водієм, а дідусь — хірургом.

"Ці люди можуть щось робити на війні, але якщо вони будуть знаходитися на не бойових посадах. Адже коли йдеться про бліндажі, окопи, переміщення — то людям за 50 років вже не дуже легко цим займатися, тому що здоров'я не дозволяє", — зазначив він.

За його словами, для поліпшення ситуації необхідно знижувати призовний вік і одночасно покращувати базову військову підготовку, а також підвищувати кваліфікацію сержантського і офіцерського складу, щоб бійці мали більше довіри до своїх командирів. Також важливим є забезпечення військових більш сучасною амуніцією.

"Тоді ми можемо без питань набрати людей від 21 року, вони будуть на фронті показувати дуже гарні результати", — вважає Яковлев.

Нещодавно до Верховної Ради було подано законопроєкт, який пропонує знизити максимальний мобілізаційний вік в Україні з 60 до 55 років.

Однак народний депутат Федір Веніславський зазначив, що наразі немає підстав для обговорення цього законопроєкту, оскільки росія збільшує свої мобілізаційні можливості і розширює чисельність своїх військ. Тому важко говорити про зменшення кількості громадян України, яких можна мобілізувати.

Джерело: Фокус.

Останні новини України:

Перехожа випадково викрила шпигуна рф: він виявився не простою особою.

Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.

Причетні депутати, працівники ТЦК і не тільки: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.