На Одещині Юрій працював на блокпостах, брав участь у групах швидкого реагування, коли формувалася нова бригада, він приєднався до її складу.

Військовий Юрій Яковлев брав участь у визволенні Херсону та пройшов шлях від бойового медика до командира штурмового підрозділу.

Захисник України поділився своєю історією.

Під час виконання бойового завдання Юрій зазнав поранення, але це не стало для нього перешкодою. Він повернувся до служби як інструктор і тепер навчає нових військовослужбовців. Історія бійця з Івано-Франківщини розкрита в матеріалі телерадіостудії "Бриз".

"Основний принцип, за яким у нас є шанс виграти цю війну, – якщо ми всі будемо робити максимум, всі будемо діяти професіонально", – каже Юрій. Цей принцип він сповідує з першого дня служби в ЗСУ.

Разом із друзями він пішов на фронт на самому початку війни.

"Ми одразу зібралися, у мене частково був готовий рюкзак. Пішли до Франківського ТРО, де два дні нічого не робили, а війна вже розгорялася. Хотілося брати участь та не стояти осторонь, тому ми вирушили в Одесу", – згадує військовий.

На Одещині Юрій працював на блокпостах, брав участь у групах швидкого реагування. Коли формувалася нова бригада, він приєднався до її складу.

"Я намагався навчатися на бойового медика, бо у мене була ветеринарна освіта. Пізніше ми стали штурмовим підрозділом і там я вже перейшов на посаду командира відділення", – розповідає він.

У складі цього підрозділу Юрій виконував завдання з оборони прикордоння на Одещині, але найбільше він прагнув звільняти рідну землю. У вересні його підрозділ приєднався до першого батальйону бригади, і вони сформували штурмовий підрозділ.

" У вересні перейшли у перший батальйон нашої бригади. Нас сформували у штурмовий підрозділ. Стояла задача просунутися по ворожій території. Після нашого першого штурму почався відступ росіян із правобережжя Херсонщини", – зазначає Юрій.

Після визволення Херсону бійці виконували завдання з оборони правого берега Дніпра навесні 2023 року. Потім їх знову залучили до формування штурмового підрозділу, цього разу на лівобережжі Херсонщини. Війна змінилася: з'явилося багато FPV-дронів, водних мін, а психологічний тиск на бійців посилився.

Вони закріпилися на невеликій ділянці лівобережжя, операція тривала кілька днів. Після її завершення він потрапив до госпіталю через тяжке поранення та проходив реабілітацію близько місяця.

Згодом, після одужання, Юрій повернувся до бойових завдань і отримав нову роль – інструктора, навчаючи молодих бійців для подальших бойових дій.

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