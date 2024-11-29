Слідчі оголосили підозри трьом посадовцям, коли вони перебували на робочих місцях, а також підприємцю.

В Івано-Франківській області правоохоронці викрили посадовців державного підприємства, які привласнили близько мільйона гривень бюджетних коштів.

Подробиці опублікували прес-служба Поліції області.

Згідно з матеріалами слідства, організатором схеми став виконуючий обов'язки керівника управління водних ресурсів, який залучив до злочинної діяльності двох підлеглих та приватного підприємця. У вересні минулого року управління отримало фінансування з державного спецфонду для виконання робіт із захисту сільських населених пунктів від повеней.

Посадовці замовили виготовлення фіктивної документації в компанії, яку вони створили за допомогою підставної особи. На виконання цього договору було перераховано майже 1 млн гривень, які згодом були переведені на сторонні рахунки та зняті.

Підозри щодо посадовців виникли ще під час їхньої діяльності. Їм інкримінують розкрадання коштів шляхом зловживання службовим становищем. Під час попереднього обшуку в підозрюваних поліцейські конфіскували комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документацію.

Слідчі оголосили підозри трьом посадовцям, коли вони перебували на робочих місцях, а також підприємцю. Їх обвинувачують згідно з ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Суд незабаром обере запобіжний захід підозрюваним, а розслідування триває під наглядом Івано-Франківської прокуратури.

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