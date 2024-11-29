Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

СБУ затримала агента ФСБ, який планував здійснити диверсію на Кіровоградщині, спаливши електропідстанцію, що живить військовий аеродром та інші стратегічні об'єкти регіону.

Деталі повідомили у СБУ.

Затриманим виявився 21-річний місцевий житель, завербований російськими спецслужбами у серпні 2024 року через його проросійські висловлювання у Телеграм-каналах. Спочатку агент збирав інформацію про технічний стан енергетичних об'єктів, а також стежив за локаціями військових шпиталів та будівель територіальних центрів комплектування.

Всі дані він передавав через месенджери своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень і позначок на Google Картах.

Невдовзі агент отримав завдання проникнути на ключову електропідстанцію в регіоні та підпалити її за допомогою спеціальної суміші. Після цього він повинен був зафіксувати загоряння на фото чи відео. За виконання цієї операції окупанти обіцяли йому винагороду в розмірі 200 тисяч рублів.

Завдяки своєчасним діям СБУ, зрадника було викрито і затримано «на гарячому» під час розвідки поблизу електропідстанції. Одночасно було проведено заходи для забезпечення безпеки військових об'єктів в зоні діяльності агента. У затриманого вилучили мобільний телефон з анонімним чатом, через який він комунікував з російським куратором.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Агент перебуває під арештом, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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