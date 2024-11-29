Місячний календар стрижок на грудень 2024 року, адже волосся - це свого роду індикатор нашого фізичного та емоційного стану.

Місяць, як відомо, впливає на багато процесів на Землі — від припливів і відливів до врожаїв і навіть на стан нашого волосся, тому важливо знати місячний календар стрижок на грудень 2024 року.

Вибір правильної місячної фази для стрижки допомагає зміцнити волосся, прискорити його зростання або, навпаки, зробити його більш слухняним і менш ламким.

Отже, Місячний календар стрижок на грудень 2024 року , як він виглядає, читайте далі.

Найбільш сприятливі дні для стрижки у грудні 2024 року за Місячним календарем стрижок на грудень 2024 року:

4 грудня (Місяць у Тельці, перша чверть) — Цей день чудово підходить для зміцнення коріння та покращення структури волосся.

Стрижка в цей день допоможе зробити волосся густішим і здоровішим.

8 грудня (Місяць у Раку, що росте) - Гарний час для оновлення зовнішнього вигляду. Стрижка в цей день зробить волосся більш слухняним і прискорить його зростання.

13 грудня (місяць у Діві, що росте) - Відмінний день для тих, хто хоче підтримувати акуратну форму стрижки. Волосся зростатиме рівномірно, а кінчики залишаться міцними.

17 грудня (Місяць у Скорпіоні, повня) - Ідеальний день для кардинальних змін. Якщо ви мріяли про нову зачіску або експериментували із кольором, цей день дасть вам енергію для сміливих рішень.

22 грудня (Місяць у Козерога, спадна) - сприятливий день для підстригання кінчиків. Це допоможе позбавитися від кінчиків, що січуться, і надовго зберегти здоров'я волосся.

Місячний календар стрижок на грудень 2024 року, коли краще утриматися від стрижки?

1 грудня (Місяць в Овні, що росте) — Енергія цього дня може бути надто хаотичною, тому стрижка може призвести до непередбачуваних результатів.

15 грудня (Місяць у Терезах, повний місяць) — У повний місяць краще не стригти волосся, оскільки це може негативно позначитися на стані волосся, зробивши його слабким і ламким.

29 грудня (Місяць у Рибах, спадаючий) — у цей день волосся може втратити силу і блиск, тому краще утриматися від будь-яких маніпуляцій.

Джерело: gobeauty.space.

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