Церковне свято 30 листопада за новим календарем – цього дня згадують апостола Андрія Первозванного.

Церковне свято 30 листопада (13 грудня за старим стилем) – день пам'яті апостола Андрія Первозванного, одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа.

Свято 30 листопада за старим стилем – день пам'яті святителя та богослова Григорія Чудотворця.

Цього дня важливо піти до храму та попросити святого Андрія про захист тих, хто ходить у море.

Андрію моляться про захист від ворогів і стихійних лих, зцілення від різних захворювань, зміцнення віри, хороше заміжжя, збереження шлюбу та здоров'я дітей.

У Андріїв день наші пращури накривали багатий стіл, проте з пісними стравами, бо йде Різдвяний піст.

Для тих, хто постить дозволяється гаряча їжа з олією та риба.

Що сьогодні категорично не можна робити на церковне свято 30 листопада:

Цього дня забороняється вся робота, пов'язана з руками - прясти, шити, ткати не можна, щоб не спричинити лихо.

У православних йде Різдвяний піст, тому не можна вживати молочні, м'ясні продукти та яйця.

Народні прикмети та традиції на 30 листопада, цього дня було прийнято дивитися, який день:

так, якщо сніг лежить на землі, значить він не танутиме десять днів.

Морозний день 30 листопада – до вдалого врожаю наступного року.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

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